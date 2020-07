Sin fecha para regreso a clases, en escuelas de Córdoba ya piden cuotas

Aún sin tener fecha para regreso a clases presenciales, sociedades de padres de familia de distintas escuelas ya solicitaron la aportación de cuotas voluntarias por concepto de inscripción.



En algunas instituciones públicas se realizó un ajuste tras considerar que muchas personas se quedaron sin empleo desde que inició la pandemia de Covid 19.



Las escuelas donde ya empezaron a cobrar son en las primarias, Venustiano Carranza, Guillermo A Sherwell, Francisco I Madero, Francisca Setién, cuyo costo va de los $600 a los $1,200 y tienen que cubrirlo antes del 10 de agosto a fin de que los alumnos sean registrados o perderán su lugar.



En el caso de las secundarias, solo la Secundaria Artes y Oficios (ESAO) cobrará 600 pesos y aquellos padres que no puedan pagar podrán acercarse a solicitar un convenio y realizar trabajo en las instalaciones de la escuela, faenas o limpieza dijo el presidente de sociedad de padres, Rogelio Tapia.



Padres de familia piden a las autoridades se exente el pago de inscripción o se reduzca a la mitad, pues desde marzo pasado no hay clases presenciales y aún no hay fecha para el regreso a las aulas.