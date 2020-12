Sin fondo federal, Orizaba ahora invertirá en seguridad por su cuenta: Alcalde

Orizaba es la ciudad más vigilada y cuidada, aseguró el alcalde Igor Rojí López, quien este lunes entregó patrullas y cámaras de videovigilancia obtenidas con recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), fondo que ya no se prevé en el presupuesto federal del próximo año.



En total, se entregaron 4 patrullas tipo NP 300 modelo 2020 equipadas con torreta, sirena, radio de comunicación módulo de traslado, cámara interna y cámara externa; una patrulla de reacción RAM 1500 modelo 2020 equipada con torreta y sirena, radio de comunicación, módulo de traslado, cámara interna y externa, el valor de los vehículos es de 2 millones 500 mil pesos.



Rojí López comentó que esta fue la última entrega del FORTASEG y de ahora en adelante se van a solventar las necesidades en seguridad con recursos propios.



Orizaba ahora tendrá 107 patrullas, de éstas, 50 son camionetas pick up marca Nissan NP 300, 11 son camionetas Pick Up Mitsubishi L 200, también 3 camionetas pick up Dodge RAM 2500, además 6 vehículos marca Volkswagen tipo Jetta, 8 Jetta de la Volkswagen tipo K, 7 son vehículos marca Toyota, uno tipo Ramcharger, 20 motocicletas marca Honda y una unidad táctica móvil.



El Alcalde destacó que hay en operación 317 elementos policiacos, además un sistema de 240 cámaras; el 60 por ciento de estas ya están instaladas, el otro 40 por ciento se colocará en breve.



El edil felicitó y agradeció a los elementos de la Policía Municipal, por el trabajo que también han hecho durante esta pandemia de COVID-19.