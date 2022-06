Sin graves afectaciones por lluvias, en La Perla

A pesar de las intensas lluvias que se han registrado en el Valle de Orizaba, por fortuna éstas no han causado mayor impacto en la zona ni en el municipio de La Perla, donde hay un número importante de personas que viven en pobreza y que las condiciones de sus viviendas no son las mejores.En este sentido, Jorge Martinez García, director de Protección Civil, indicó que las precipitaciones no han impactado de manera negativa a las diferentes comunidades enclavadas en la región del Pico de Orizaba."No han sido importantes las lluvias en las localidades, sin embargo, no dejamos de monitorear cada una de éstas, estamos siempre alertas para poder atender las necesidades de la población que así lo requiera".En referencia al descenso de la temperatura que por las tardes y noches ha sido notorio en la zona centro, esto a diferencia de los intensos calores registrados en semanas pasadas, dijo el funcionario que éste para ellos ya ha sido normal."Como si fuera de un frente frío, no tenemos reporte de algo mayor, no ha causado alguna situación impactante en las comunidades", finalizó.