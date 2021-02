Sin identificar, mil 316 cuerpos rescatados en fosas clandestinas, confirma Fiscalía

Al cierre de 2020 había mil 316 individuos rescatados de fosas clandestinas sin ser identificados, reconoció Verónica Hernández Giadáns, fiscal general del Estado.



Igualmente, indicó que tan sólo se lograron identificar y entregar a sus familiares los restos de 19 personas.



Al comparecer ante diputados locales, señaló que se han encontrado 95 fosas clandestinas en 16 municipios, de las cuales se han exhumado más de mil 300 cuerpos, la mayoría sin identificar.



“Pareciera poco, pero hemos agilizado el proceso de identificación”, destacó.



Verónica Hernández confirmó que, en las últimas fechas, se han encontraron 39 fosas clandestinas, principalmente en el predio conocido como “La Guapota”, ubicado entre Veracruz y Xalapa, donde dijo que ha realizado diligencias de manera personal.



La fiscal justificó que el retraso en la identificación de los restos se debe principalmente a que, a su llegada, ni siquiera existían reactivos para lograr ese fin en el área de Servicios Periciales.



“No había un interés en invertir en infraestructura; incluso no había reactivos, durante dos años no hubo adquisición de reactivos”, advirtió al señalar que a su llegada, se fortaleció el trabajo conjunto con organizaciones y dependencias de búsqueda.



Señaló que tampoco había una base de datos adecuada y confiable para hacer cruces de información genética, elementos indispensables para la identificación de los cuerpos, además de la falta de tecnología adecuada.



“Estamos trabajando con mucha firmeza y que no haya impunidad en ninguno de los casos que se susciten aquí en el estado”, dijo.



Destacó la adquisición de software que ayudará en la identificación de un tema “muy sensible y prioritario”.