Sin Internet en casa, Dafne toma sus clases en el Mercado “Coatzacoalcos”

Dafne Narváez Gamboa es estudiante del quinto cuatrimestre de la Licenciatura en Criminología y Criminalística y reinició sus clases virtuales para este periodo, sin embargo, por problemas de internet en su domicilio, toma sus clases en el mercado “Coatzacoalcos”.



“Como no hay muchas oportunidades de trabajo, mi papá trabaja y me paga la colegiatura, hay veces que el presupuesto no da para más y por eso estoy aquí, porque en mi casa no hay Internet, ya que mi papá no hizo el pago a tiempo”, afirmó en entrevista.



La alumna de la escuela “Juan Bosco” manifestó que ya quiere regresar al aula, pues desde el año pasado no ha visto a sus compañeros, además de que su carrera necesita de prácticas de campo, las cuales por razones de la pandemia no ha podido realizar.



“Pues sí pero extraño las clases presenciales, no es lo mismo”, dijo.



Incluso, mencionó que por la falta de Internet y trabajo algunos compañeros han dejado la carrera a la mitad.



“Hay compañeros que no se han conectado, de hecho la mayoría dejó de estudiar, por lo mismo de la pandemia, luego la red, mala conexión y así”, dijo.



Con su cubrebocas puesto, la mesa y una silla sirviéndole como mesabanco, Dafne se conecta a internet desde su laptop e inicia sus tres a cuatro clases diarias.



En 2022 concluirá su carrera, para entonces espera graduarse al lado de sus compañeros y no a través de una computadora.