Sin irregularidades en elecciones extraordinarias: Partido Verde

La democracia como bien común de las mayorías, no significa de ningún modo la desaparición de las minorías y mucho menos la exclusión de grupos vulnerables, expresó la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz, Eleaney Sesma, al señalar que, al finalizar la jornada electoral de este domingo, su partido no tiene reporte de alguna irregularidad o disturbio en los cuatro municipios donde se llevaron a cabo las votaciones.En este sentido, la dirigente estatal celebró que, en este momento álgido del proceso electoral, donde participarían más de 33 mil ciudadanos, se les otorgue una participación preponderante a las mujeres.Durante su participación en la sesión permanente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, en el inicio de la sesión permanente, Eleaney Sesma realizó un llamado a llevar con civilidad, orden y en respeto a la Ley Electoral, la jornada extraordinaria.Al respecto y al finalizar las votaciones, dijo que al parecer no se registró ninguna irregularidad en los municipios participantes, sin embargo, exhortó a los consejeros, partidos políticos y participantes de estas elecciones, “a vigilar lo que resta del proceso electoral, con el fin de que se presenten resultados trasparentes, que les dé legalidad y certeza a los municipios de Chiconamel, Tlacotepec de Mejía, Amatitlán y Jesús Carranza”.Finalmente, la presidenta del Partido Verde en la entidad, dijo que estas elecciones extraordinarias servirán como puente para mejores garantías electorales y confían en que el término de la jornada con la entrega de los resultados, también se encuentre en el marco de la legalidad.