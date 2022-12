El gobernador Cuitláhuac García Jiménez destacó que aunque Veracruz todavía no cuente con una “Ley Monse” —la cual pretende acabar con la red de protección a feminicidas—, se logró detener a los papás de Marlon “N”, el presunto feminicida de la joven por la cual se bautizó dicha iniciativa.En conferencia de prensa, el mandatario se refirió al retraso que el Congreso del Estado ha dado a aprobar esta reforma al Código Penal impulsada por el PRI y el colectivo feminista “Las Brujas del Mar”.Al respecto, García Jiménez reiteró, como hicieran diputados de MORENA, que primero debe aprobarse en el Senado de la República la “Ley Montse” que se planea a nivel federal.No obstante, señaló que aunque esto todavía no se avale, en la entidad no habrá impunidad contra feminicidad ni sus cómplices, como ocurrió en el caso de Marlon.