Sin luz y sin agua, toman clases en la escuela "Ejército Mexicano”, en Boca del Río

Sin luz y sin agua, así toman clases los 180 alumnos de la Escuela Telesecundaria "Ejército Mexicano" ubicada en la colonia Miguel Alemán de Boca del Río.Durante la pandemia ingresaron a robar y vandalizar el plantel tres veces, dejándolos sin equipo para tomar sus clases, sin ventanas, aire acondicionado, ventiladores, cableado de cobre y aun así, acuden a continuar con el ciclo escolar.Con el regreso del confinamiento, ha continuado el desmantelamiento poco a poco del plantel."Estamos tratando de sacar adelante pero con este tipo de vandalismo no nos dejan mucho. Tres veces se han metido a llevarse puertas, ventanas, protecciones, todo el cableado de la escuela y entre los padres y nosotros hemos tratado de seguir trabajando pero la verdad que estamos en condiciones muy precarias", señaló la maestra de Tercero "B", Elvia Patricia Martínez.En aulas desvalijadas, los estudiantes aprenden, con calor, moscos y si llueve, tienen que sortear el agua porque la escuela se inunda. Los baños tampoco están habilitados porque no tienen agua, además de que también se llevaron puertas y ventanas.El mayor temor de los docentes es que al regreso de la temporada vacacional de verano ya no encuentren ni escombro."Estamos acostumbrados, ha sido una costumbre el robo en la escuela. Lo más grave que se está presentando es que al ya no quedar nada que se puedan robar de forma fácil, están desmontando la escuela, las protecciones, los marcos de las ventanas las desmontan, el mobiliario fijo lo están desmontando para llevárselo, tenemos el temor de que vengan las vacaciones van a derrumbar la escuela para llevarse el escombro", dijo Juventino Torres, director del plantel.Lamentan que no hay autoridad que dé respuesta a la situación por la que pasa el plantel.En total son más de 300 alumnos afectados porque esta escuela también funciona como Telebachillerato por la tarde con matrícula de 150 estudiantes.