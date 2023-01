Sin más presupuesto, UV ahora contempla financiamiento externo para proyectos

Proyectos importantes que la Universidad Veracruzana (UV) tenía contemplado iniciar en este 2023 serían afectados dado que no hubo aumento presupuestal para este año.Tal es el caso del rescate del Expenal “Ignacio Allende”, el cual se pretende convertir en la Facultad de Artes en la región Veracruz-Boca del Río.No obstante, no se desecha por completo continuar con esta propuesta, afirmó el vicerrector en Veracruz-Boca del Río, Rubén Edel Navarro, quien señaló que se buscarán mecanismos de financiamiento externo.“No podemos ser contundente decir que no podemos arrancar, la Universidad tiene una gran responsabilidad social y como tal la capacidad de gestionar recursos, todo va depender de nuestra visión, de nuestra capacidad de generar espacios de colaboración; (…) ver las salidas para poder arrancar estos proyectos que son muy importantes no solamente para la región, sino para todo el Estado”, dijo.Recordó que el recurso inicial que se requiere es de 30 millones de pesos para la primera etapa del proyecto, sin embargo, al mantenerse el presupuesto de 3 mil 64 millones 402 mil 962 pesos para la Universidad Veracruzana, se frenan programas nuevos.Aún así, la institución ha incrementado la matrícula en un 15 por ciento en las áreas de posgrados.“Al igual que cualquier otra universidad que no se le asigna el presupuesto esperado, esto impacta en la generación de nuevos proyectos. Sin embargo, la Universidad Veracruzana siempre busca abrir nuevos espacios para incrementar la matrícula, no hemos parado en generar nuevas ofertas”.El Vicerrector de la UV, se reunió con empresarios de Veracruz y Boca del Río, para plantear los proyectos y crear esos los espacios de colaboración para los proyectos nuevos y obtener financiamiento para éstos.