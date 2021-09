Sin ningún apoyo, vende salsas para pagar tratamiento contra artritis reumatoide

Para sacar adelante a sus hijos y pagar el tratamiento de artritis reumatoide y fibromialgia que padece desde hace tres años, doña Angélica Isabel Hernández prepara y vende salsa macha.Al igual que muchos veracruzanos, doña Angélica no cuenta con seguridad social, es mamá soltera desde hace 10 años y sola ha tenido que costear la manutención de sus hijos y su enfermedad.Grupos civiles que brindan apoyo social a familias de la región explicaron que la señora Angélica debe recibir ayuda de las autoridades al ser considerada dentro del grupo vulnerable pero no es así y trabaja a sus posibilidades para salir adelante."Mi nombre es Angélica Isabel Hernández, padezco artritis reumatoide y fibromialgia. Estoy separada desde hace casi 10 años. Para poder vivir vendo salsa macha".“El precio de cada botecito es de 13 pesos y si quieren al mayoreo vale 10 pesos. Espero me puedan ayudar", señaló la afectada, quien solicita el apoyo para la compra de sus productos y poder costear los tratamientos.Para las personas que quieran contribuir con la compra de salsa, podrán solicitarla al número de teléfono 272 226 22 20 a un costo de 13 pesos el botecito y de 10 pesos mayoreo de 12 piezas.