Sin nuevos casos de dengue en Coatepec: Jurisdicción Sanitaria

El coordinador del área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria V, Israel Villa Campos, informó que por el momento no hay casos de personas con dengue confirmados en Coatepec y la región.



Entrevistado, indicó que este día dan inicio acciones de prevención y combate contra el dengue en el municipio de Coatepec, mismas que serán de manera permanente.



"No tenemos casos de Dengue, se espera que se den en el segundo semestre del año, por eso es la prevención pero estamos invitando a la población a la eliminación masiva de criaderos para que no tengamos problemas en lo que resta del año. El Dengue llegó para quedarse, el mosquito lo tenemos en gran parte de nuestro territorio, por lo tanto desde que inicia el año hasta que termina es importante que la población matenga libre de criaderos todos sus patios", acotó.



Señaló que estas acciones serán replicadas en municipios como: Actopan, Alto Lucero, Emiliano Zapata, Xalapa y Apazapan, las cuales serán permanentes.



Sobre la brigada iniciada en la localidad de La Laguna, en Coatepec, dijo que trabajan alrededor de 60 personas, entre personal del municipio y de la Jurisdicción Sanitaria.