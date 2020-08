Sin percibir salario, voluntarios de Cruz Roja enfrentan la pandemia, en región Mendoza

Sin percibir salario y arriesgando su salud y la de su familia, cerca de 35 voluntarios en las delegaciones de Cruz Roja Ciudad Mendoza y Orizaba atienden a diario servicios de primeros auxilios en 17 municipios de la región del valle de Orizaba, incluidas atenciones y traslados de pacientes con COVID-19.



De un mes a la fecha, la cifra de paramédicos voluntarios pasó de 70 a 35 en ambas Delegaciones por diversas causas, incluidos 4 paramédicos que enfermaron de Coronavirus y que ya se recuperan bajo la supervisión médica.



En Orizaba atienden actualmente 24 paramédicos y cerca de 9 en la Delegación Ciudad Mendoza, más algunos que cuentan con una compensación económica, conductores y administrativos quienes también viven el riesgo diario de los servicios que brindan en autopista, carreteras y bajo condiciones climáticas adversas.



El coordinador Socorro Ángel Flores reconoció que la Delegación de Cruz Roja Orizaba trabaja con 24 de 60 voluntarios que se tenían semanas atrás y que por alguna razón no regresaron a prestar servicio, sin embargo, se sigue trabajando en atención a las necesidades de la región.



Es de mencionar que a pesar de que hay usuarios que critican la labor de los técnicos en urgencias médicas, la mayoría de los ciudadanos desconoce que se trata de voluntarios que donan su tiempo sin percibir salario, poniendo en riesgo su salud y vida.



Lamentablemente, al ser una dependencia de beneficencia pública, los apoyos que reciben no son permanentes y sólo algunos municipios brindan algún tipo de apoyo, de ahí que no se dispone de remanente para el pago de salarios.