Sin permiso, colectivo Solecito coloca el “árbol del dolor”, en Veracruz Puerto

Aún sin el permiso del Ayuntamiento de Veracruz, las integrantes del Colectivo de Búsqueda de personas Solecito de Veracruz, colocaron el tradicional “árbol del dolor” con esferas de fotografías de sus familiares desaparecidos en el Zócalo.Reprocharon la insensibilidad por parte de las autoridades municipales que a pesar de las solicitudes, nunca les dieron la autorización, por ello, decidieron armarlo para visibilizar la situación en que se encuentran miles de familias veracruzanas y no dejar que se olviden a los desaparecidos.“Más que nada porque no queremos que ellos queden en el olvido, siempre están en nuestros corazones y nuestra mente, andamos en la lucha de su búsqueda, estamos a la expectativa de que algo nos digan porque no nos dieron permiso que pusiéramos el arbolito. Es como una necesidad visibilizar a nuestros hijos”, expresó Ana Conseco Gómez, madre de desaparecido.Afirman que colocar el árbol del dolor cada Navidad, se ha convertido en una necesidad para recordar a sus hijos.Las fiestas navideñas son diferentes a como antes las pasaban y sólo entre las madres que buscan a sus hijos sienten regocijo y compresión del dolor que sienten diariamente.“Es una manera de convivir con ellos, estar con ellos en esta fecha, aquí con ellas nos entendemos porque nadie nos entiende, el dolor que traemos, nos ven que nos reímos, pero no saben el dolor que traemos dentro”, insistió.La Navidad y el año nuevo, no es motivo de festejos para las madres que tienen hijos desaparecidos.“Para nosotros esta fecha no celebramos nada, estamos vacías, yo busco a mi hijo desde hace 8 años, lo seguiré buscando hasta que Dios me dio el aliento”, dijo Vicenta Martínez.Finalmente, personal del Ayuntamiento acudió hasta el Zócalo donde se encontraban las mamás, dialorogaron y les permitieron el permanecer con su árbol del dolor.