Sin permiso vigente, animalistas que rescaten fauna atropellada cometerían delito federal

Habitantes de la Riviera Veracruzana y ambientalistas piden a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que renueve las credenciales a quienes integran los comités de vigilancia ambiental para que puedan colaborar en la intervención de la fauna silvestre que se encuentran en la zona y que, debido a los cambios en las políticas de la dependencia, en caso de trasladar a un animal incurrirían en un delito.



Los vecinos señalan que constantemente se encuentran ejemplares como osos hormigueros atropellados, víboras, tlacuaches y mapaches, casos en los que llaman a los ambientalistas, bomberos o autoridades municipales para que sean rescatados y liberados, sin embargo, sin identificación, de acudir al auxilio y trasladar el ejemplar comerían un delito federal.



“Es triste ver que como autoridades en lugar de hacer las cosas más fáciles, es lamentable ver que ellos teniendo la oportunidad la forma de agilizar y ayudar a las asociaciones te ponen el pie y en lugar de hacer algo en conjunto y finalmente estamos viviendo en un lugar donde hay muchos animales y debería ser que nos ayudaran y entre todos una labor conjunta de las especies.



“En donde vivo salen tlacuaches, serpientes, en temporada de cangrejos también salen muchos especímenes”, dijo Norma Leticia Gutiérrez, habitante de Lomas de la Rioja.



Los protectores lamentan que, con la llegada del nuevo encargado de la PROFEPA en Veracruz, a quien no conocen, se haya negado a trabajar de manera coordinada como lo habían estado haciendo y ahora, para acudir al rescate de algún animal, deben esperar a que la dependencia envíe a alguien, pero no cuenta con el personal necesario para la movilización.



“Tardan hasta 3 horas acudir al llamado de auxilio y muchas veces se trata de un animal que está entre la vida y la muerte”, señaló Sergio Armando González de Earth Mission.



“Desafortunadamente desde que llegó el nuevo encargado no ha querido renovar las credenciales a ningún comité de vigilancia, hemos hecho tres solicitudes y no nos han contestado y aunque queremos trabajar no podemos hacerlo para evitarnos consecuencias legales. Pero por supuesto esto afectará principalmente a los animalitos porque si hay un animal atropellado no podemos actuar hasta que llegue la PROFEPA y habrá que ver si tiene personal, si tiene gasolina y vehículo para trasladarse”, señaló.



El último caso que se presentó fue el reporte de un oso hormiguero atropellado en la comunidad de Salinas, Alvarado, en donde la PROFEPA tardó 2 horas en atender al animal en el punto, en tanto, el ejemplar en peligro de extinción se desangraba.