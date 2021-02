Sin persecución política caso del Gobernador de Tamaulipas, afirma Cuitláhuac

No hay persecución de gobernadores en el país, aseguró el Ejecutivo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al referirse a la investigación iniciada al mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la cual pueda derivar en el desafuero del gobernador que emanó del Partido Acción Nacional (PAN).



Durante entrevista en el Ciudad de México, Cuitláhuac García señaló que hay un procedimiento que se debe seguir sin prejuzgar a nadie, ya que existen las instancias que llevan a cabo dichos procesos y el mandatario tiene su derecho de defenderse.



En este sentido, refirió que los legisladores que aprobaron el día de ayer sábado de manera unánime dar entrada a la solicitud de desafuero, estaban haciendo su trabajo.



“Van a considerar las pruebas y yo creo que van hacer un trabajo sin prejuzgar a nadie”, insistió el mandatario veracruzano.



De igual modo, sostuvo que no hay persecución en contra de los Gobernadores de oposición.



“Yo creo que no existe esa persecución, al contrario, desde el momento en que se están siguiendo los procedimientos constitucionales para someter a un juicio a un gobernador, es garantía de que se está cumpliendo el Estado de derecho”, puntualizó.



En este punto, el mandatario fue claro al referir que difiere sobre la postura de algunos de sus homólogos panistas, quienes acusaron el uso de las instituciones por parte del Gobierno Federal.



“Yo no lo veo así, al contrario se está dando la oportunidad, se está siguiendo el proceso y yo creo que lo que se tenga que dirimir ahí, habrá que darle seguimiento, pero lo veo apegado a derecho”, sostuvo.



Cabe mencionar que el pasado martes, la Fiscalía General de la República hizo la solicitud de desafuero del mandatario panista de Tamaulipas y el día viernes la ratificó, esto, a partir de la carpeta de investigación donde se le acusa de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.