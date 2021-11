Sin planos, trabajadores de Grupo MAS tratan de hallar tubería; vecinos protestan

Vecinos del Fraccionamiento Floresta protestaron en contra del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), a quien acusaron de estar haciendo hoyos por las calles sin informarles las obras que se están realizando. Temen que pueda generar más inundaciones de las que se presentan regularmente.Molestos, llegaron hasta una de las calles donde los trabajadores abrieron alrededor de dos metros y detuvieron la maquinaria porque afirman ya hay trazos en otras vialidades para hacer perforaciones."Tienen marcados los que pretendían hacer, querían bajar tubos y ahorita están haciendo hoyos y hoyos por todos lados, ¿qué está pasando? No es posible que en temporada de lluvias anden haciendo estas cosas; de por sí, está todo destruido. Estamos en temporada de lluvias y hemos batallando para medio retirar las aguas", dijo María Teresa Aguilar Bravo, presidenta de la Asociación de Residentes Unidos del Floresta.El personal del Grupo MAS intentó dialogar con los vecinos y la explicación de las obras es que se busca el tubo que conecta al pozo "Médano del Perro", el cual cruza por el Floresta pero no cuentan con planos, por ello deben abrir de manera aleatoria hasta dar con él.Afirman que la tubería es vieja y el Sistema de Agua y Saneamiento, el cual se extinguió, no dejó planos.Actualmente hay baja presión y consideran que podría deberse a taponamiento pero para desazolvarlo deben encontrar el tubo.“El sistema tiene muchísimos años, esta línea de conducción tiene más de 40 años, no hay planos, no hay una guía, ha cambiado el trazo de la ciudad. Desgraciadamente el sistema anterior no dejó un dato, un plano, no sabemos a qué profundidad está. Tenemos que hacer sondeo", dijo Héctor Reyes Robles, técnico del Grupo MAS.Los vecinos afirman que ya solicitaron al Ayuntamiento de Veracruz el informe de lo que se realiza y no han tenido respuesta."Ya giramos el oficio al Presidente y a Obras Públicas y a la fecha no nos han contestado, es algo urgente", concluyó.