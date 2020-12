Sin precedentes, apagón en varios estados: Felipe Calderón

El expresidente de México, Felipe Calderón, dijo que no veía precedente en el apagón de alcance nacional que se registró la tarde de hoy lunes, día de los santos inocentes, y que afectó a más de 10 millones de usuarios, según los propios datos de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE).



"No recuerdo un precedente, al menos cercano, de un apagón registrado como el que ocurrió el día de hoy. Revela problemas técnicos que hace tiempo había resuelto el sistema eléctrico nacional. Cuidado con la falta de pericia en un tema vital para el país", escribió Calderón desde su cuenta personal de Twitter.



La tarde de hoy, en al menos siete estados de México se reportó un apagón que generó inquietud en redes sociales. La Comisión Federal de Electricidad informó que el problema quedó solucionado pasadas las 4:12 de la tarde.



El apagón afectó a la Línea A del Metro capitalino, en tanto el IMSS informó que en sus hospitales no se registraron contratiempos.



La Fiscalía General de la República descartó en un inicio algún tipo de ataque a las instalaciones de la CFE.



La CFE anunció que daría una conferencia de prensa por lo ocurrido.