Sin presupuesto, imposible combatir feminicidios o crímenes de odio: FGE

La fiscal general, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que es imposible cumplir con las reformas a Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado que mandata la creación de fiscalías especializadas contra feminicidios en los 212 municipios de Veracruz.Además, advirtió que sin presupuesto tampoco será posible la creación de una Fiscalía Especializada contra crímenes de odio, por lo que pidió a los diputados de la actual LXVI Legislatura no valar este tipo de reformas.“La creación de fiscalías siempre va a la par con un presupuesto que se requiere y anteriormente en una de mis intervenciones señalaba lo que implica el ingreso de un fiscal que es casi 500 mil, 400 mil pesos, con el salario que ganan; un salario digno”.“A mi llegada ganaban algunos 12 mil, 13 mil; ahorita todos los fiscales de cualquier parte del estado ganan lo mismo. Si nosotros multiplicamos lo que se requiere para una Fiscalía como mínimo en cada uno de los municipios, de 212 que son, yo me paralizaría en el trabajo que corresponde a la Fiscalía General con el presupuesto que tengo asignado”, señaló.Además, agregó que no todos los 212 municipios tienen alta incidencia en feminicidio, por ello ofreció a los legisladores trabajar en conjunto en esta materia.“No es prudente, con el presupuesto que tenemos asignado, cumplir con esta disposición de la Ley; considero que cuando se obliga a que exista este tipo de, en el caso de la Ley que usted menciona, de fiscalías para cada municipio, no se pueden hacer este tipo de reformas sin contemplar el presupuesto”.La diputada local de MC, Maribel Ramírez Topete, señaló que las reformas se realizaron en la pasada LXV Legislatura, concediendo un plazo para que la Fiscalía cumpliera a más tardar de diciembre de 2020.En ese sentido, Hernández Giadáns, insistió en que es imposible implementar las fiscalías por falta de presupuesto.“Si nosotros multiplicamos como mínimo un fiscal, un auxiliar de fiscal, un policía ministerial y un perito, ya ni pensemos en trabajadoras sociales y todo lo que se requiere para atender cada una de las fiscalías especializadas hablamos como de 4 personas mínimo para atender cada una de las Fiscalías, multipliquemos con lo que ganan por los 12 meses al año lo que implica.“Si a eso le sumamos el local, el material y los servicios y demás creo que es imposible atender y cumplir con lo que mandata la Ley que usted señala. Yo apuesto a fortalecer las Fiscalías especializadas que tenemos; el mismo transitorio de esa Ley señala que se tendrá que ir cumpliendo de manera progresiva con lo que se estipula en las Leyes y yo aquí me comprometo a generar este acercamiento”.Añadió que considera oportuno tener una mesa de diálogo para no generar otro tipo de reformas que no se pueden llevar a la realidad.