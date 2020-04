Sin pretextos, este lunes reinician clases vía Internet y por televisión: SEV

La educación a distancia continuará como estrategia ante la contingencia sanitaria del COVID-19, dijo el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, al reiterar que a partir de este lunes los estudiantes de la entidad reinician las clases vía Internet y por televisión.



Además, destacó que quienes estén alejados de la tecnología recibirán cuadernillos de acuerdo a su nivel, los que entregarán agentes municipales.



En entrevista con el funcionario, luego de visitar la zona norte de Veracruz para acudir a la Jurisdicción Sanitaria No. 3 fue enfático al mencionar que no hay pretextos para que docentes y alumnos no reinicien actividades.



Desde hace días, las autoridades destacaron que este día iniciarán con el programa “Lengua para Todos”, que contempla clases de náhuatl e inglés. Al respecto, el titular de la SEV aseguró que técnicamente no habrá fallas.



Señaló que el regreso a clases se definirá el 15 de mayo, mientras tanto, continúan las medidas sanitarias que marca el gobierno federal.