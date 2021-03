Sin previo aviso, bachillerato particular cerró, no concluyó semestre ni entregó certificados

Padres de familia de la Escuela Privada de Bachilleres “Enrique Laubscher” en el municipio de Coatepec, denunciaron que el plantel cerró sus puertas el año pasado sin avisarles, dejando a los alumnos sin clases en línea y sin concluir el semestre.



Los afectados recriminaron que la escuela les cobró incluso por adelantado el certificado a los alumnos de sexto semestre, y los dejó sin la posibilidad de finalizar sus estudios, por lo que ahora no pueden reanudar clases en otro plantel, además de que se quedaron sin la oportunidad de ingresar a la universidad.



“Ni nos avisaron que lo iban a cerrar, no avisaron nada, ni publicaron, incluso el año pasado pagamos mil 600 para el semestre y por el certificado que les darían por concluir ya el bachillerato, a nosotros no nos avisaron nada”, comentó uno de los padres.



Agregaron que aun cuando la escuela ya estaba en renta, los directivos les exigieron hacer un nuevo pago para entregarles sus papeles, incluido el certificado.



“Querían que otra vez se les pagara la misma cantidad y resulta que ya la escuela estaba en renta. Lo que fue noviembre y diciembre ya no hubo clases, les dijeron que hasta que entraran de vacaciones y en enero debieron de reanudar el semestre y no fue así, nos cerraron la escuela”, explicó otra madre de familia.



Del mismo modo, lamentaron que la Secretaría de Educación (SEV) no les alguna solución e incluso se deslinde del problema argumentando que las escuelas privadas no son de su competencia.



“Fuimos a la SEV pero se deslindaron, dijeron que no les compete a ellos, y que le hagamos como podamos, el semestre está perdido y mi hija tenía que estar apuntada ya en la universidad, ya que no me regresen el dinero sino los papeles para reincorporarla a otra escuela y pueda terminar. Somos varios que estamos en la misma situación”, finalizó otro afectado.