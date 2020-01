Sin protocolos establecidos, SEV no implementará “Operativo Mochila” en planteles

El Operativo Mochila no se aplicará en las escuelas del estado por indicaciones del secretario de Educación, Zenyazen Escobar, pero sí se puede poner en marcha en algún plantel a petición de los padres, señaló José Manuel Huerta Anzures, de la dirección jurídica de la SEV en Xalapa.



Explicó que mientras no exista un protocolo para regular esa posibilidad, la SEV no pondrá en marcha esa medida.



Agregó que actualmente hay una solicitud en la Secretaría de Gobernación en el país para sacar una Ley que protocolice cómo llevar a cabo el Operativo Mochila para reglamentar esta revisión.



Mientras esto no ocurra, puntualizó que tendrán que ser los paterfamilias los que soliciten llevar a cabo revisiones en las mochilas de sus hijos, para que de esa manera tomen algún acuerdos con los directivos y maestros del plantel del que se trata para acordar los términos.



En torno al caso que se vivió el año pasado en la escuela secundaria Vicente Guerrero, en donde un alumno lesionó a otro en la mano con un objeto punzocortante, Alejandro Merino Morales, jefe del departamento de Asuntos Jurídicos de la SEV en Orizaba, explicó que ahí se aplicaron los protocolos.



Señaló que el supervisor atendió el caso y se conoció que el alumno que agredió era víctima de acoso escolar por parte de otros, lo que llegó a provocarle un miedo extremo que lo llevó a actuar un día en respuesta a la agresión.



Puntualizó que a ese alumno se le cambió al turno matutino, lo cual no fue un premio, sino resultado de la activación de los protocolos.