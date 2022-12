Sin pruebas suficientes, FGE solicitó nueva imputación a Rogelio “N”: Abogado

Luis Enrique González Lira, abogado defensor de Rogelio “N”, acusó que sin contar con los elementos de prueba suficientes la Fiscalía General del Estado (FGE) imputó nuevos delitos al exsecretario de Gobierno, obteniendo una nueva vinculación a proceso por lo que solicitarán un amparo contra esta decisión del juez.Recordó que el exfuncionario en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares ya ha obtenido dos amparos de la justicia federal; sin embargo, la instancia ministerial sigue acusándolo de más ilícitos.“Nuevamente se le volvió a imponer la prisión preventiva necesaria el 15 de noviembre de este año. Hace algunos días se le volvió a imponer la prisión preventiva necesaria. Entonces la estrategia será la de siempre: la jurídica, la que siempre hemos seguido”, comentó en conferencia de prensa.El litigante sostuvo que le harán saber al juez federal que el único dato de prueba que presentó la FGE para pedir que Rogelio “N” fuera procesado ahora por los delitos de peculado y ejercicio indebido de la función pública no es suficiente.“Ese único dato de prueba consiste en un informe del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, rendido en unas cuantas horas. La FGE le solicitó ese informe el día 14 de noviembre y el mismo día se estaba contestando”, expuso.González Lira dijo también que ese informe todavía no había sido presentado al juez en el penal de La Toma, cuando se le giró la orden de aprehensión y se le ejecutó a las 3:00 horas del 15 de noviembre.“La orden de aprehensión ni siquiera contaba con ese dato de prueba. Es decir, ese informe fue recabado con posterioridad de que fuera presentado a un juez. Es decir, el juez giró la orden de aprehensión con los mismos datos por los cuales se le había dictado el auto de no vinculación a proceso”, acusó.No quiso definir está situación como que ya estaba prefabricada la nueva imputación; no obstante, cuestionó que la Fiscalía actuara “tan rápido”, en pocas horas y en periodo vacacional.“Volveremos a hacer del conocimiento de la autoridad federal mediante el medio de control constitucional para que la conclusión que arribe sea que la actuación de la autoridad es completamente arbitraria”, aseguró el abogado.