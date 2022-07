Sin reforma de Ley del USICAMM seguirán retrasos en pagos y contratación de docentes: diputada

La diputada local por Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, reiteró que si en el Congreso de la Unión no se realizan las reformas a la Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), seguirán ocurriendo los atrasos en la asignación de plazas, la falta de pago a los profesores que ingresan al magisterio y el otorgamiento de los incentivos a quienes ya tienen años en la labor docente."Se tiene que trabajar en las leyes reglamentarias del USICAMM y su propia Ley, para que eso no suceda y no esté sucediendo y nuestros docentes tengan su contratación a tiempo, sus cambios de adscripción a tiempo, su pago a tiempo (...) Es una reforma que se tiene que hacer, que se tiene que plantear, replantear", comentó.Señaló que esta afectación no sólo la sufren los docentes afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), también los agremiados a otras siglas sindicales tanto estatales como federales.La integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado apuntó que tras las demoras que se han dado en este sentido, que incluso han generado protestas magisteriales, se empezarán a dar los ascensos de directores a supervisores que lograron algunos profesores, el pago del seguro institucional y la contratación de una sola aseguradora para esto."Se está trabajando y a lo que se comprometieron fue a atender los casos particulares en cuestión de cambios, contrataciones, prórrogas de nombramientos que no se han venido dando, de aquellos que tienen años, en algunos nombramientos tiene más de un año o dos años que no se les paga", aseveró Ruth Callejas.Reiteró que es importante que se dé la contratación de nuevos docentes ante la cercanía del inicio del ciclo escolar y se necesita que todas las instituciones educativas tengan la plantilla docente completa.