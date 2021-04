Sin resolver Río Blanco problema de perros callejeros; se vuelven foco de infección

Un promedio de 350 perros en situación de calle deambula en colonias del municipio de Río Blanco, ocasionando un foco de infección debido a la falta de un reglamento para la tenencia de las mascotas y de acciones de parte del Ayuntamiento.



Martha González Merino, residente de La Ceiba, quien mantiene una asociación civil para brindar protección a felinos y canes explicó que el Ayuntamiento no se interesó en resolver el problema porque no ve en ello remuneración por dichas acciones.



"Tenemos 17 perritos que han sido rescatados de la calle, algunos se han ido en adopción. Pero lo triste es que no vemos el apoyo de nuestras autoridades y los perritos se siguen reproduciendo", explicó.



Colonias como Modelo, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, La Ceiba e incluso Colonia Centro, son de las más afectadas por el tema de perros en situación de calle, señaló la entrevistada.



Recomendó a la siguiente administración municipal, el implementar un reglamento que hable sobre la tenencia de los perros a fin de sancionar a los propietarios que no asumen su responsabilidad y dejan deambular a las mascotas por la calle.



Reconoció que se trata de un tema de salud pública debido a la gran cantidad de heces fecales que producen y que con los calores y vientos contaminan alimentos, comercios y viviendas, además que muchos se vuelven ferales y tienden agredir a los peatones.