Sin “sana distancia”, multitudes de personas vulnerables cobran sus apoyos federales

Durante toda la semana, en Tantoyuca, en plena contingencia por coronavirus, multitudes de personas vulnerables se han concentrado en comunidades para cobrar apoyos que adelanta el Gobierno Federal ante la emergencia.



El delegado del Bienestar, Manuel Huerta, ha señalado que el personal encargado debe promover las medidas de distanciamiento y el uso de artículos de limpieza en cada sede para evitar contagios, sin embargo, esto no está ocurriendo.



En comunidades de Tantotyuca como Tepatlan, Las Víboras, Buenavista, Acececa, Palmar, San Gabriel, entre otras, se han observado casi amontonados a mujeres embarazadas, otras con sus bebés en brazos, mayores de 60 años y hasta niños, mientras los encargados de coordinar la ayuda han quedados rebasados ante la presencia de cientos de personas que buscan sus recursos.



“Vengo de la zona de Santa Clara, llevo acompañando a mi señora madre por más de 4 horas en el sol, desafortunadamente los encargados de coordinarnos no logran distanciar a la gente y vemos mucha gente que está embarazada, adultos mayores y personas con pequeños en brazos; nos citaron para cobrar el apoyo y si no aprovechamos el momento, mi madre de 68 años no podrá cobrarlo”, dijo una persona que llegó a la entrega de programas sociales en Tantoyuca.



En cada uno de los sitios se observa a comerciantes que aprovechan para vender alimentos a las personas que esperan por horas, sin apreciarse que acaten las medidas de higiene durante esta pandemia.



Según los encargados de efectuar los pagos, se estima que la campaña siga todo el mes, programándose más pagos a lo largo del fin de semana en comunidades indígenas.