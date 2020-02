Sin Seguro Popular, piden más apoyo con medicamentos a DIF Municipal de Veracruz

Desde que desapareció el Seguro Popular para implementar el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), ha incrementado la demanda de medicamentos en el DIF Municipal de Veracruz.



Se trata de fármacos de todo tipo pero los que más requieren los pacientes son los relacionados con los tratamientos para la diabetes.



De acuerdo con la directora del sistema municipal, Yamileth Herrera, el repunte en la solicitud fue de un 30 por ciento desde inicio de año.



"Se ha incrementado con la desaparición del Seguro Popular y el ingreso del INSABI, si han solicitado medicamentos (...) y se sigue manteniendo, el incremento fue de un 30 por ciento de lo que anteriormente había y aunque saben que en DIF no lo tenemos, aún así han recurrido y han ido a solicitarlo".



Reconoció que la mayoría de los medicamentos y materiales requeridos por la población no están en distribución del DIF, por lo cual ha recurrido a solicitar donaciones para entregar parte de lo que se requiere.



"Nos han requerido de todo, inicialmente cuando vino el tema, hasta material quirúrgico, gasas, algodones, diálisis si las requerían, todo lo que es para poner la propia diálisis, lo hemos conseguido a través de la sociedad civil, a través de donaciones que nos han dado".



Señaló que la ciudadanía refiere que hay tratamientos que el INSABI ya no está proporcionando, "medicamentos de cardiopatías, electrocardiogramas que anteriormente podían ser solventados por el mismo hospital, hoy ya no y son buscado por fuera", finalizó.