Sin trabajo y con nietos que mantener, a Donaciano le llegó alto el recibo de luz

En plena contingencia sanitaria, Donaciano Colunga está desesperado pero no por el riesgo de contagio del COVID-19, sino porque el último recibo de energía eléctrica que le llegó es por más de 2 mil pesos, cuando lo máximo que ha pagado son 300 pesos por bimestre.



Tiene 87 años, es fotógrafo social y vive en la colonia Venustiano Carranza de Boca del Río. No tiene aire acondicionado y pocos aparatos electrónicos, por lo cual no entiende por qué aumentó el monto de su recibo.



Aun cuando ha intentado aclara, no ha podido pues ni la Comisión Federal de Electricidad ni la Procuraduría Federal del Consumidor están operando y su mayor miedo es que le corten el servicio.



"2 mil 27 pesos y no pagaba más de 300 pesos. He preguntado y está cerrado. Fui a la PROFECO y está cerrado. Hablé a la PROFECO y no me contesta más que una grabadora. No tengo para pagar; todo está cerrado, no tengo para moverme para aclarar", se quejó.



Para Donaciano es difícil pagar un servicio de ese costo, sobre todo ahora con la contingencia, la cual lo ha dejado sin trabajo desde hace un mes.



De él dependen cuatro nietos y vive con una de sus hijas, quien trabaja para mantener a un menor pero ahora está percibiendo sólo medio salario.



"Yo soy fotógrafo y no hay nada de trabajo. Yo trabajo a nivel social y no hay, no hay trabajo. Salgo para ver qué consigo, limosneando porque los amigos unos con otros y que 20, 30 o 50 y ya consigo unos 100 o 150 para comer 8. Tengo 4 niños a mi encargo, en la casa está mi hija con 3 hijos, un nieto que tengo de otro hijo, una nieta de otro hijo. Mi hija trabaja pero ahorita le están pagando la mitad, gana mil pesos, le dan 500, ¿para qué nos sirve?", lamentó.



Pide a la CFE que puedan revisar su caso porque es imposible que hayan consumido ese monto de energía.