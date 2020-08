Sin TV, radio ni Internet, zonas indígenas de Veracruz no comienzan las clases

En las comunidades indígenas con mayor nivel de pobreza y marginación en la sierra de Zongolica todavía no comienza el ciclo escolar 2020-2021.



La falta de libros, señal de radio y televisión, telefonía e internet es la principal razón.



Los poblados de Xochitla, Coapa Pinopa, Puente Porras, Macuilca, Zacatal Grande, Ixcohuapa, Atempa, Xoloxochitla de los municipios de Mixtla de Altamirano, Zongolica, Texhuacan, Tequila y Los Reyes, por mencionar algunos, no tienen acceso a la tecnología digital.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 10 municipios con mayor brecha de desigualdad del desarrollo humano a nivel nacional se encuentra Mixtla de Altamirano.



La dependencia agrega que un importante porcentaje de la población que radica en la región montañosa carece de aparatos electrodomésticos como refrigerador, lavadoras, televisores y radio.



Eso significa que, mientras autoridades educativas de la SEV, aseguran que no se han presentado problemas en las trasmisiones de contenidos educativos para alumnos de educación básica, la realidad que viven familias de la región de las altas montañas, son catastróficas.



La señora Norma, madre de dos menores en edad escolar, uno de ellos alumno de una escuela primaria de Tequila, expuso que al no llegar la señal de televisión ni de Internet, les exigieron imprimir las guías didácticas, las cuales constan de más de 500 hojas, gasto que para ellos representa hasta tres jornadas laborales.



En cuanto al delegado regional de la SEV, en la región de Zongolica, Marcelo Tepole Ramírez, simplemente no declara nada con relación a la problemática que viven la población estudiantil de la zona montañosa.