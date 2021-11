Debido a que el Código Civil de Veracruz no ha sido reformado, el matrimonio igualitario no se puede llevar a cabo, indicó el oficial del Registro Civil en esta ciudad, Jordi Moisés Maya Hernández.En entrevista, señaló que, en lo que va del año, la oficina a su cargo ha atendido un promedio de diez parejas que acuden por informes, pero se les ha explicado lo anterior, por lo que deben recurrir a otras instancias.Maya Hernández precisó que, ante la contestación en negativa, lo que procede es que los interesados demanden mediante un juicio de amparo, para que un juez les otorgue ese derecho que ellos tienen.“Esta es la única forma en que se puede celebrar el matrimonio igualitario en el Estado de Veracruz, mediante un juicio, pero en esta oficina hasta el momento no se ha llevado a cabo ninguno de esto actos”, concluyó.