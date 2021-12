Sin una sola prueba o testigo, José Manuel "N" fue vinculado a proceso: Defensa

El abogado penalista, Jorge Reyes Peralta, afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó una sola prueba o testigo en contra José Manuel “N” y pese a ello el juez de control, Francisco Reyes Contreras, lo vinculó a proceso con prisión preventiva oficiosa por homicidio calificado.Este martes, al concluir la audiencia inicial tras 25 horas, el juez de control determinó dejar en prisión a quien fuera secretario técnico del Senado de la República hasta el momento de su detención, concediendo además 3 meses de investigación complementaria.Sin embargo, Reyes Peralta criticó que la Fiscalía procedió en contra de su cliente únicamente con conjeturas.“La Fiscalía no tiene una sola prueba ni denuncia en contra del maestro; no tiene ni un solo testigo que diga él me dijo que fuera a planear el asesinato; él no lo planeó, él no mandó a matar a nadie; no tiene una sola prueba la Fiscalía.“El señor juez le hace eco a la Fiscalía porque bajo una conjetura, que se llama prueba circunstancial, con ese motivo lo ha vinculado”, criticó.Añadió que luego de que se reanudó la audiencia inicial, la Fiscalía no presentó un solo testigo y por parte de José Manuel “N” se presentaron 2 testigos, siendo el líder estatal de MC, Sergio Gil y Froilán Ramírez Lara, representante de Movimiento Ciudadano ante el OPLE, así como 2 peritos.Añadió que José Manuel “N” requiere medicamentos debido a que acaba de ser sometido a una intervención médica, de ahí que no descartó que su medida cautelar pueda variar e incluso ser trasladado a otro Centro de Readaptación Social, lo que determinará la Secretaría de Seguridad Pública.