Sin violar ley, secretarios pueden apoyar a candidatos, aclara Gobernador

Los secretarios de despacho, así como el resto de trabajadores del Gobierno del Estado, tienen la libertad de participar en eventos partidistas, siempre y cuando lo hagan fuera de su horario laboral y sin desviar recursos públicos, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que “no da línea” a los funcionarios estatales.



Al ser cuestionado respecto a que presuntamente los titulares de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor, de Finanzas, José Luis Lima y de Educación, Zenyazen Escobar, participaron en eventos para apoyar a candidatos de MORENA en la región de Boca del Río el fin de semana, el Ejecutivo estatal aclaró que tienen la libertad de hacerlo siempre y cuando no desvíen recursos públicos.



Además, puntualizó que la instrucción es que en los horarios laborales, los secretarios no deben hacer pronunciamientos en favor de candidatos o fuerzas políticas.



“Si me piden permiso, estaría dando línea, yo no doy línea; si ellos de su dinero se organizan, está bien; pero hay otra cosa y se los he pedido a ellos, que no hagan manifestación pública en favor de nadie en horarios de trabajo, ahí sí hay línea, estamos evitando lo que había antes, como Ejecutivo firmé el Acuerdo por la Democracia”, recordó.



En ese tenor, García Jiménez dijo que como Gobernador y a pesar de poder ejercer sus derechos políticos, se abstiene de participar en actos de ese tipo para evitar malos entendidos.



Sin embargo, dejó en claro que tanto secretarios de despacho, así como demás funcionarios y empleados del Estado, están en su derecho, siempre y cuando cumplan con lo que marca la ley.



“El permiso no era necesario si cumplen con estos, no uso de recursos públicos y que no se expresen en horarios laborales”, finalizó el titular del Ejecutivo.