SINAITSA exige a la Secretaría del Trabajo la toma de nota

Empleados del sector sanitario en el Estado piden a las autoridades laborales reconocer al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la Salud (SINAITSA), otorgándole la toma de nota.Y es que hasta el momento dicha agrupación no cuenta con el documento ante la Secretaría del Trabajo Previsión Social y Productividad (STPSP), por lo que no está legalmente reconocido.Los adheridos a esta organización, quienes este lunes de manifestaron afuera de las instalaciones de la Secretaría de Salud, comentaron que el proceso jurídico ante la dependencia estatal aún no ha concluido, lo que es indispensable para contar con la toma de nota respectiva.Además, los inconformes con la situación pidieron contar con licencias sindicales para sus representantes y el traspaso de bases sindicales al SINAITSA.Finalmente comentaron que esperan un diálogo con funcionarios de la Secretaría de Salud para plantearles la problemática que enfrentan, para lo que designarán una comisión de cuatro representantes.