Síndica de Alto Lucero evade a la justicia ante deuda por laudo

Desde octubre de 2020, la Policía Estatal no puede ejecutar una orden de presentación en contra de la síndica única de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, María Griselda Mora Fernández.A la edil la requiere el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Veracruz (TCA) para cumplir con el pago de un laudo por un monto de un millón 149 mil 905 pesos a favor de una demandante de despido injustificado contra el Ayuntamiento.De acuerdo con el expediente alojado en estrados, el TCA giró a la Policía Estatal tres órdenes para localizar y en su caso presentar a la síndica Griselda Mora ante el tribunal laboral los días 21 de febrero de 2020, 9 de noviembre de 2020 y 17 de febrero de 2021, situación que la fuerza pública no ha podido ejecutar.Esto, dado que la funcionaria “no se encontraba” en el momento de la ejecución de la diligencia.“Resulta inverosímil que desde el mes de octubre de 2020 no se pueda localizar a la Síndica del Ayuntamiento demandado en su domicilio oficial del Palacio Municipal, donde debe desarrollar las actividades propias de su encargo público”, indica el Tribunal en estrados del pasado 8 de octubre.Por lo que el juzgado requirió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dar un informe pormenorizado del por qué no se ha presentado a la Sindica ante el TCA.El Tribunal instruye a la Policía Estatal a continuar “realizando todas las medidas que tengan a su alcance, tantas y cuantas veces sean necesarias hasta la localización y presentación de la edil ante esta autoridad (el TCA)”.