Síndica de Coatepec pondrá queja ante OPLE por mantas que la promocionan como posible candidata

La síndica única del Ayuntamiento de Coatepec, Arely Guadalupe Bonilla Pérez, aseveró que acudirá ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) para interponer una queja, luego de que aparecieran mantas en lugares públicos editadas con su nombre y rostro, acompañada del Presidente de la República.



La Síndica dijo desconocer la procedencia de estas mantas que la exhiben como posible candidata de MORENA a la diputación local.



“Voy a proceder a poner una queja ante el OPLE para salvaguardar mis derechos políticos como ciudadana, porque no sé con qué fin lo estén haciendo. Me están poniendo como si estuviera haciendo precampaña anticipada, porque ni siquiera es una foto mía, es la foto de una artista con nuestro Presidente y ponen mi cara”, detalló.



Y es que señaló que en estos momentos está enfocada en su cargo que desempeña en el Ayuntamiento y que no está haciendo ninguna campaña política.



“Ahorita estoy en mi cargo como Síndica del Ayuntamiento de Coatepec, yo no estoy haciendo campaña política, tal vez tengan miedo que vaya como una candidata pero yo estoy aquí terminando mi gestión”, explicó.



Agregó que en caso de que continúen estos ataques, procederá además ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar, ya que consideró que se ven vulnerados sus derechos y su imagen.



“Voy a poner la queja ante el OPLE. Si se empiezan a manifestar más situaciones pues sí tendré que poner una denuncia ante la Fiscalía, porque ya son derechos contra mi persona, ya es algo más delicado y obviamente contra quien resulte responsable”, comentó.



Cabe señalar que apenas hace unos días aparecieron mantas colgadas en lugares públicos, donde aparece la cara “photoshopeada” de la funcionaria junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, esta imagen corresponde originalmente a una foto del Mandatario con la cantante Belinda.