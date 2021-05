Síndica de Playa Vicente habría enviado a reprimir a simpatizantes de MORENA-PVEM- PT

A través de un nuevo audio que circula en redes sociales, se evidenció a la síndica de Playa Vicente, Yamilet López López, enviando a elementos de la Policía Municipal a reprimir seguidores del candidato de la alianza MORENA-PVEM- PT, Urbano Bautista Martínez.



La voz del audio indica al elemento que acuda vestido de civil al evento y amedrente a los contrincantes políticos.



Asimismo, lo que también ha causado revuelo es la manera despectiva como la edil llama al candidato Urbano Bautista, pues se refiere a él como "indio".



En sus dichos también implica a Santiago Villalobos, director de Gobierno de Playa Vicente y contra quién igual pesan señalamientos públicos de promover el voto para el PAN por medio de amenazas.



Hay que recordar que el pasado 10 de mayo, la SSP, SEDENA y GN acuartelaron a los oficiales de la municipal de Playa Vicente para someterlos a exámenes de confianza, pero más de la mitad de la plantilla se negó a ser evaluados, por lo que actualmente ese grupo de oficiales no es apto para ser policías.



Habitantes de Playa Vicente se han manifestado en diversas ocasiones denunciando actos de hostigamiento, amenazada y agresiones por parte de servidores públicos de Playa Vicente,que usan a la para amedrentar a los que no apoyen proyecto del Partido Acción Nacional, que encabeza el candidato Rubén Salinas.



El alcalde panista Gabriel López Álvarez ha dicho constantemente en prensa local que sus policías trabajan de manera responsable y apegada al derecho, y que no son usados como ariete político.