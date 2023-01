Síndica denuncia presuntas anomalías financieras en Ayuntamiento de Jalacingo

Concepción Bandala Martínez, síndica del Ayuntamiento de Jalacingo, denunció públicamente a Roberto Perdomo Chino, emanado del PVEM, presidente municipal, por alteraciones en las finanzas del Gobierno y violencia política en su contra.Señaló que durante la administración 2022- 2025 se ha percatado de irregularidades, situaciones que violentan la Ley y vulneran las finanzas municipales traicionando la confianza que en su momento depositó el pueblo de Jalacingo al Presidente Municipal.Bandala Martínez refirió que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del Alcalde, quien pretendía comprar un terreno sin tener un propietario legal. Indicó que en los estados financieros del Ayuntamiento se reportó dicha compra-venta concretada por un monto 327 mil pesos, la cual no cuenta con su firma como representante del Ayuntamiento.Expresó que al no querer ser parte de dichas irregularidades es que se ha ganado el rechazo, burlas, amenazas y acoso de compañeros ediles, por lo que ya también interpuso una demanda en la Fiscalía de Delitos Electores y en Delitos Contra la Libertad de Expresión por supuesta violencia política en su contra.“Me han amenazado, se burlan, todo esto se suscitó desde que me pasan los estados financieros. Hago observaciones y les molesta”, mencionó, Martínez.Asimismo, señala como principales responsables a Roberto Perdomo y al tesorero Juan Pablo “N”, de cualquier acción que afecte su integridad y la de su familia.