Sindicalizados acusan nepotismo y corrupción de su líder, en Tecnológico de Perote

Trabajadores del Instituto Tecnológico Superior de Perote denunciaron que el líder del Sindicato, Luis de Jesús Montero García, se ha hecho “una mafia” al traficar influencias para allegarse de recursos que corresponden a los docentes, renegociar al margen de los agremiados el contrato colectivo de trabajo, derivando en despidos de al menos diez maestros para brindar los espacios a sus allegados, además de otras irregularidades.Sobre el hombre, que ha amenazado a quien se oponga a sus determinaciones, ya pesa una denuncia – 153/2020- ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que está a punto de terminar de integrarse.Además, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de manera interna ante la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ya se han iniciado procesos al respecto, afirman afectados.Los denunciantes, que solicitan el anonimato, acusaron que el líder sindical ha realizado cuantas maniobras estén a su alcance para perpetrarse en el poder sin rendir cuentas de los actos que como tal lleva a cabo.Además, señalan que en caso de no conseguir lo anterior, tiene cerca de incondicionales que además le permiten ostentar cargos en la administración pública municipal, mientras tiene horas como docente y funge de líder sindical, entre un sinfín de anomalías.Una afectada señala en entrevista que “este hombre es de cosas ilícitas”, al afirmar que incluso teme por su vida.Señala que tiene un nombramiento como docente que no puede ser modificado, sin embargo el líder sindical falsificó algunas firmas y presentó un documento apócrifo donde la afectada es presuntamente trabajadora eventual.“Está haciendo escritos porque quería sacarme del sindicato. El director también está batallando con él porque encontró una serie de anomalías en el Tec y aunque algunas ha podido, otras tantas se las obstaculiza mucho el secretario.“Yo sé que me expongo a una serie de barbaridades pero gracias a Dios no ha podido; está dañando al Tecnológico y a los compañeros, la mayoría quieren hablar pero hablan y retroceden”, lamenta.La mujer, que indica que sobre su persona ha recibido humillaciones y amenazas incluso públicas de parte del líder sindical, refiere que incluso modificó la Comisión de Honor y Justicia del sindicato para sacarla a ella y otras personas y con ello, evitar que se hicieran públicos los señalamientos de las arbitrariedades cometidas.“Ha saqueado. Los derechos de nosotros los viola para quedarse con los recursos él. Todo lo que puede sacar, lo que puede ser beneficios de cursos, al desempeño docente, dictaminó que sólo se le quedara a cuatro: a él, a su mujer y a otros dos maestros”, acusa.Agregó que uno de los últimos recursos, por un monto de 160 mil pesos, fue repartido entre las mismas cuatro personas, por ello Montero García modificó los nombramientos administrativos con el aval de otros docentes, lo que es ilegal pues no cuentan con facultades para ello.Afirmó que los maestros le tienen miedo a Montero García por ello no han procedido por la serie de abusos, fraude, acoso y hostigamiento, así como el daño que está causando a la institución de educación.Añadió que entre todas las irregularidades que se han detectado, las autoridades judiciales le han señalado que podrían actualizarse diversos tipos penales como abuso de autoridad, tráfico de influencias, malversación de recursos, entre otros.Además, en el caso de los maestros despedidos, el Tecnológico fue condenado a pagar cuatro millones de pesos, cuando fue el líder sindical quien ordenó la salida de estos, no la dirección o las autoridades escolares.Dijo que durante la administración del exalcalde, Paul Martínez Marié, el líder sindical cobraba en el Ayuntamiento y traficaban influencias con la ayuda de otros exservidores públicos, a los que luego pagó con puestos en la institución educativa, violentando lo establecido en el rango escalafonario.Con escritos dirigidos al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, los docentes del Tecnológico solicitaron la intervención del mandatario, recordándole los ideales del presidente Andrés Manuel López Obrador.“En el Instituto Tecnológico Superior de Perote el Secretario y/o representante del sindicato y docente (lo que por ley es improcedente) Luis de Jesús Montero García ha hecho una mafia, y asociación delictuosa con máscara de sindicato, con el único propósito de beneficiarse saqueando de todas las formas posibles a la institución, él y su mujer Olga Chang, docente y trabajadora del Tecnológico y uno que otro de sus cómplices”, señala el escrito.Acota que existe una denuncia al Tecnológico por despido injustificado de 10 trabajadores, pero ello fue “provocado, solicitado y negociado por Luis de Jesús Montero García con directivos por lo que tal pago y conflictos sólo a ellos corresponden”.Los afectados indican al gobernador que el líder hace también proselitismo político en al menos dos partidos con recursos de la escuela, ello cuando debe cumplir cierto horario como docente.En la carta se afirma que pretende dejar en el puesto a Isabel Solano Rentería y por medio de ella volver a cobrar en el Ayuntamiento y en el Tecnológico: “sus ilícitos seguirían encubiertos y él continuará beneficiándose indefinidamente”.Ante ello solicitaron “una investigación exhaustiva a la procedencia del patrimonio de Luis de Jesús Montero y Olga Chang, así como rendición de cuentas ¿en dónde están los innumerables recursos que han arrebatado?, y por consecuencia la aplicación de las leyes correspondientes”.