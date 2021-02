Sindicalizados critican cambios de adscripción en Jurisdicción de Orizaba

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, lamentaron que su sindicato no les apoye, pues aún y cuando el año pasado hicieron un sin número de paros de dos horas durante varias semanas, no detuvieron que estos fueran regresados a sus lugares de adscripción.



Es de recordar que el sindicato en su momento acusó al titular de la dependencia de salud, Baruch Alanís de querer mover a los empleados del lugar donde estaban comisionados al de adscripción, solo para meter a sus amigos. Por esto fue que realizaron durante varias semanas un paro de brazos caídos, mismo que duraba dos horas y que fue orquestado por el sindicato, pero al iniciar este año esta actividad se dejó de hacer.



Al iniciar este 2021 y regresar de sus vacaciones, los trabajadores tuvieron que presentarse ya no en los lugares donde durante 10, 15 y hasta 20 años estuvieron comisionados, sino en donde está su adscripción aún y cuando se quedaron espacios vacíos en los centros de salud.



Ante esta situación los trabajadores dijeron que no han sido apoyados por su lideresa estatal, Ángela Soto Maldonado, pues no resolvió este tema, ahora no movilizó a la gente de todas las jurisdicciones como en su momento sí lo hizo para exigir la salida, de quién era el secretario de Salud, Antonio Nemi Dib.



"No defendió a los trabajadores, por algo será, quizá el ayudar a sus representados no convenía a sus intereses".



Ahora los centros de salud han quedado con faltante de personal, en algunos sitios hay más gente de la que tendría que haber, en algunos de zonas urbanas como el de Orizaba no hay servicio en los dos turnos como se esperaba, pues por el tema de la pandemia solo trabajan los médicos en la mañana.