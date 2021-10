Sindicalizados de la CMAPS en Cardel siguen en paro de labores por falta de pagos

La mañana lunes continuó el paro de labores de agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de La Antigua Veracruz (SUTSCMAPS) exigiendo el pago de prestaciones de acuerdo al contrato colectivo.El paro inició el pasado viernes encabezado por Karina Macías Meneces, secretaria del Sindicato Único de Trabajo, quien representa a 35 trabajadores que fueron afectados por falta del pago de la prestación compensación compactable, el monto asciende a 3 mil 750 pesos que tiene que recibir cada sindicalizado, el adeudo total rebasa 280 mil pesos por todos los trabajadores.José Cruz Lagunes Sánche, presidente municipal de La Antigua, afirmó a los sindicalizados no tener dinero para pagar esta prestación, a CMAPS no llega dinero por causa de la pandemia, incluyendo a usuarios morosos.Después de varios minutos de diálogo lograron llegar a un acuerdo el pasado viernes, el Alcalde prometió pagar a la brevedad el adeudo.Este lunes, el director de la Comisión Municipal de Agua Potable, Fausto Cándido Villamil Villagomez, se negó a firmar y pagar hasta no incluir el descuento por los días que no trabajaron, desacatando así la instrucción del presidente municipal.