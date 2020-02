Sindicalizados del Ayuntamiento de Xalapa sí descansarán por el Carnaval

Aunque autoridades estatales aún no confirman la suspensión de labores y clases en la entidad los próximos 24 y 25 de febrero por el Carnaval de Veracruz 2020, empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Xalapa descansarán, pero se harán guardias para no desatender los servicios para los ciudadanos.Al Ayuntamiento llegó un oficio para darle la oportunidad a los trabajadores que se encuentran adheridos a algún sindicato de tomarse estos días, con la finalidad de que aquellos que así lo decidan, puedan asistir a las fiestas carnestolendas en la ciudad de Veracruz.Así también, se estipula que para el personal de Jornada Acumulada, estos días serán hábiles, los cuales deberán cubrir las 12 horas solicitadas.Para los trabajadores de Confianza, Honorarios Asimilables a Salarios, y Contrato, quedarán a disposición de los titulares de las áreas correspondientes.Es preciso resaltar que los servicios que se brindan a los Xalapeños seguirán de manera normal, para no entorpecer el buen funcionamiento de la administración, y seguir atendiendo las necesidades de la población.