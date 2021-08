Sindicalizados podrían emplazar a huelga al DIF Estatal

El Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del DIF Estatal-Veracruz podría emplazar a huelga de no llevarse a cabo la revisión contractual que corresponde a este año. Acusa incumplimiento del contrato colectivo de trabajo.



Esto lo informó José Alfredo Barrientos Ramos, secretario general de dicho organismo sindical, quien mencionó que la revisión salarial se hace cada dos años pero en la anterior ocasión no se hizo debido a que había confusión sobre qué dependencia tenía competencia en el tema, si la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.



Explicó que el último contrato colectivo que se firmó fue en 2017, por lo que se busca mejorar las condiciones administrativas y económicas de los 524 agremiados.



En este sentido, expuso que el organismo se niega a reconocer a 180 nuevos sindicalizados, los cuales ya están avalados por parte de la Secretaría del Trabajo, “falta que el DIF Estatal tome la responsabilidad y les empiece a otorgar los beneficios económicos”.



Refirió que algunos de ellos tienen más de 10 años de antigüedad, que desde que entraron a trabajar no han tenido ningún incremento salarial, siguen ganando lo mismo además de que no tienen los beneficios administrativos que tienen todos los sindicalizados y al ser reconocidos por las autoridades laborales, merecen tener estos beneficios.



Además, indicó que se pide el pago de recategorizaciones del 2020 y 2021 para 160 agremiados que están a la espera de este beneficio, 80 del 2020 y 80 más del 2021, es un incumplimiento al contrato.



Exhortó a la Directora General y a la Directora Administrativa a tener un acercamiento con el sindicato a fin de presentarles la propuesta que busca beneficiar a los agremiados “pero se cierran y quieren esperar la vía legal para atenderlos”.



La parte oficial saben que por la vía legal en cualquier momento la dirigencia sindical meterá el emplazamiento pero lo “que nosotros queremos es hacer reuniones previas al protocolo del emplazamiento, para arreglar las cosas desde casa y poder negociar; simplemente nos dan largas, espérame a la siguiente semana y llega la siguiente semana y no se da la reunión”.