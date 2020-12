Sindicalizados prorrogan emplazamiento a huelga al ayuntamiento de Xalapa

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa-CROC, prorrogó para el 20 de enero del 2021 el emplazamiento a huelga, el cual estallaría el 29 de ese mismo mes, en caso de no llegar a ningún acuerdo con las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.



Así lo informó Rolando Ortega Salazar, secretario general del organismo sindical titular de las condiciones generales de trabajo, quién adelantó que el pasado 8 de diciembre se acordó instalar para la comisión negociadora, que designará el presidente municipal, misma que se prevé se realice la próxima semana, e iniciar las negociaciones correspondientes.



El dirigente sindical comentó que el emplazamiento a huelga estaba previsto para el 16 de enero, pero que en la primera junta de avenimiento que se tuvo en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje con las autoridades municipales correspondientes, se acordó dicha prórroga para la fecha antes mencionada.



Recordó que en esta importante ocasión solo se tendrá revisión salarial, del que se está demandando el 25% de incremento al salario base, el cual está sujeto a negociarse y si lo que ofrece la parte oficial resulta satisfactorio para los agremiados, luego de una valoración que se haga con la base trabajadora, se firmaría el convenio respectivo.



Caso contrario, dijo, se estallaría la huelga el 29 de enero del 2021 en punto de las cero horas, del cual, recordó que, desde hace aproximadamente más de 20 años, no se ha llegado a este extremo, pues las autoridades municipales han ofrecido porcentaje satisfactorios, acordé a los índices inflacionarios.



En ese tenor, confío que la administración municipal que encabeza el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero, de una respuesta que satisfaga a los sindicalizados, pues en las pasadas tres revisiones, contractuales y salariales que se han tenido, se han logrado acuerdos satisfactorios.



El dirigente de los burócratas municipales de Xalapa dio a conocer que, como titular del contrato colectivo de trabajo, el beneficio no solo es para el Sindicato que representa, sino para todos los trabajadores de base, que en total suman aproximadamente unos dos mil 500 sindicalizados de todas las organizaciones.



Por otro lado, dio a conocer que a pesar de la pandemia del COVID-19, el ayuntamiento local ha cumplido cabalmente con el pago de salarios y prestaciones para todos los sindicalizados, marcadas en las condiciones generales de trabajo.



“El pasado 3 de diciembre, el ayuntamiento pagó a los trabajadores de base su respectivo aguinaldo y su catorcena normal; el día de hoy, 11 de diciembre cumplió con el pago a los trabajadores definitivos y de base”, abundó.



A los trabajadores definitivos se les pagó puntualmente el aguinaldo, el rubro de estímulo anual y la respectiva prima vacacional y a los trabajadores de base, se les pagaría su fondo de ahorro, su estímulo anual, para aquellos que no tiene falta en el año y se hacen acreedores al mismo, y l respectiva priva vacacional, aseguró.



En tanto que, para el 18 de diciembre, a los trabajadores permanentes fijos se les pagará su respectivo aguinaldo y su catorcena correspondiente a la segunda catorcena del mes de diciembre, “por lo que el ayuntamiento no quedó a deber nada y estamos en la mejor disposición de seguir trabajando en alianza con las autoridades municipales”, concluyó.