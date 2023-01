Sindicalizados “toman” Palacio Municipal de Minatitlán; reclaman adeudo millonario

El Palacio Municipal de Minatitlán fue “tomado” por empleados ante la deuda de 10 millones de pesos que tiene el Gobierno local con el Sindicato.Pese a los intentos de diálogo con la alcaldesa, Carmen Medel Palma, no se ha logrado llegar a acuerdos y ante ello el Ayuntamiento anunció que este miércoles quedaron suspendidos los servicios públicos y pidió la comprensión de la población.La toma del Palacio ya cumplió 24 horas y hasta el momento no hay posicionamiento por parte de la edil.Por su parte, Andrés Escandón Santos, líder del Sindicato Único de Empleados Municipales; (SUEM), aseguró que no se ha cumplido con los incrementos salariales y sus retroactivos del 2022 y 2023 correspondiente al 3 por ciento.Aunado a ello, denunció que hace unos días se despidió a un trabajador de base con 18 años de antigüedad sin motivo alguno y sin pago de liquidación.Lo que se adeuda al sindicato de prima de antigüedad hasta el momento son 3 millones y medio de pesos y 3 millones 200 mil pesos por concepto de uniformes, mientras que de incremento salarial son más de 4 millones.