Sindicato acusa que APIVER los está dejando sin trabajo, en Veracruz Puerto

Trabajadores del Sindicato Primero de Mayo protestaron para denunciar que la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) los está dejando sin empleo al negarles la asignación de contratos.



El secretario general del Sindicato ASTRAV, Sergio Javier Revuelta Cabrera, señaló que a través de 4 empresas nuevas, se está dando la indicación de no darles trabajo.



Molestos, realizaron una caravana con unidades de volteos y tráileres para exigir a APIVER una anuencia para aclarar el tema.



"No vamos a (permitir) que nos dejen sin trabajo. Vamos a pelear porque se respeten los derechos. Nosotros llevamos trabajando desde la aplicación del puerto y ha habido diálogo", dijo.



Precisó que son diversos servicios los que ofrecen un total de 13 sindicatos, "prestamos el servicio de trabajadores, mano de obra especializada, transporte, acarreos de la construcción, no quieren darle trabajo a sindicatos, dar contratos".



Las obras en las que están trabajando son de la ampliación del puerto, específicamente la nueva aduana y por órdenes del Carlos Ramón Vázquez, supervisor de obras de APIVER.



"Son obras de la Administración Portuaria que le asignan a diferentes empresas. Las empresas que afirman que gozan con la protección de API por lo que se niegan a tener una relación laboral con el sindicato son la constructora Tulsin SA de CV, corporativo antenas de Veracruz SA de CV, PST Construcción y RBT Construcciones".



Asimismo, han denunciado mal trato a los trabajadores.



Las unidades de transporte circularon por la avenida Fidel Velázquez hasta las oficinas de APIVER.