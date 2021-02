Sindicato apoya regreso a clases el próximo ciclo sólo con vacuna antiCOVID

Los docentes no regresarán a las aulas hasta que haya las condiciones de salud para toda la población y se tenga semáforo epidemiológico verde, afirmó José Arturo Hernández Martínez, secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV).



Refirió que ya está habilitada la plataforma para que los maestros reciban la vacuna antiCOVID y cerrará el día 31 de marzo, pero aun cuando se vacunen a todos los docentes, darán clases presenciales hasta que haya semáforo epidemiológico verde, de lo contrario no pondrán en riesgo a los maestros ni al personal administrativo.



El líder sindical señaló que están en pláticas con el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, para que trabajen de manera coordinada y retornen a las aulas cuando ya no haya riesgo de contagio, eso podría ser hasta el próximo ciclo escolar.



Hernández Martínez reconoció que hay temor entre los maestros por ponerse la vacuna, por la desinformación que existe en torno a ello, pero pide que se registren pues es por su bien, aunque no pueden obligar a nadie a ponerse la vacuna.



En cuanto al posible retorno a las aulas por parte de las escuelas particulares consideró que es poner en riesgo a los alumnos, pero sí considera importante que se busquen mecanismos para que los maestros de estas escuelas sean también vacunados inmediatamente.