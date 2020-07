Sindicato de Alcaldía de Coatzacoalcos registra 32 muertes por presunto COVID-19

En lo que va de la pandemia, 32 trabajadores integrantes al Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM) de Coatzacoalcos han fallecido presuntamente de COVID-19.



El líder sindical Gersain Hidalgo Cruz, informó que también les han reportado que al menos 44 familiares de los agremiados, han enfermado y muerto por estas mismas causas.



“Son 32 los que han fallecido por presunto COVID-19, que es lo que les ponen, pero de familia es lo que ha subido más son 42 o 44 los que han estado contagiados y han fallecido de familias de trabajadores”, comentó.



Detalló que el Sindicato llega a erogar de 10 mil a 14 mi pesos en los servicios funerarios de trabajadores fallecidos, toda vez que el proceso de cremación tiene un costo más elevado.



Dijo que el SUEM ha apoyado con ambulancias en el traslado de pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a hospitales de Minatitlán, Veracruz, Orizaba y Córdova.



“El sindicato ha aportado lo que es la ambulancia, los traslados que se han hecho a Veracruz, a Minatitlán, y los más lejos Orizaba y Córdoba, donde los está mandando el Seguro Social de Coatzacoalcos para allá.



Pero la erogación que ha afectado más al sindicato es que todos son presuntos pacientes con COVID-19 y ya nos los entierran, entonces es un promedio de 10 mil a 14 mil pesos que se le está prestando al trabajador porque es el crematorio ahora”, explicó.



Hidalgo Cruz detalló que el SUEM adquirió alrededor de medio millón de pesos en medicamentos para abastecer a la Clínica de Empleados Municipales.



Asimismo, mencionó que por la contingencia sanitaria, la atención es única y exclusivamente para los trabajadores, quienes de ahora en adelante contarán con radiología y ultrasonido para un mejor diagnóstico; sin embargo cubrirán el monto de los medicamentos.



“Lo que vamos a reforzar y queremos que hagan conciencia los trabajadores, que el medicamento será única y exclusivamente para los trabajadores, no hay para hijos, no hay para esposas, no hay para papá, no hay para mamá. Tenemos que cuidar la salud del trabajador que provee el sustento a su familia”, dijo.



Finalmente, anunció que en la clínica del SUEM se realizarán las pruebas del coronavirus por un monto de mil pesos sólo para los agremiados.