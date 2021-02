Sindicato de Alcaldía de Coatzacoalcos se quedó sin aumento

Luego de que no se autorizó por tercer año consecutivo el aumento salarial al Sindicato Único de Empleados Municipales (SUEM) de Coatzacoalcos, el regidor décimo segundo del Ayuntamiento, Francisco Díaz Juárez, afirmó que la petición fue en tiempo y forma.



Y es que el Gobierno Municipal dio a conocer que el trámite fue desfasado y de ahí que la respuesta haya sido negativa.



Por ello, lamentó que el Cabildo no aprobara este incremento del 5 por ciento que por ley toca a los trabajadores sindicalizados, principalmente porque se arriesgan todos los días ante la contingencia sanitaria que se vive.



"Tengo entendido que es totalmente falso, que el sindicato cumplió con las fechas, con el tiempo establecido y de manera correcta ingresó el emplazamiento, éste incremento por ley nos corresponde”, comentó.



Desde hace tres años, personal sindicalizado del Ayuntamiento de Coatzacoalcos no recibe alza salarial, el último se hizo en el 2018 y fue del 4 por ciento.



Este día, en la ciudad de Xalapa, se tiene previsto un diálogo entre el SUEM y el Ayuntamiento, para conciliar la situación.



En la sesión de Cabildo del pasado viernes, fueron seis votos a favor y cinco en contra; una abstención, tres regidores no se presentaron.



El SUEM tiene cerca de 3 mil trabajadores sindicalizados.