Sindicato de Alcaldía de Xalapa logró aumento del 3.5%

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Xalapa-CROC, Rolando Ortega Salazar, calificó de histórica la revisión salarial, al obtener el 3.5% de incremento, superior a lo otorgado a los empleados de la Universidad Veracruzana que fue de 3.4%.



En entrevista, el dirigente sindical dio a conocer que el pasado viernes concluyeron las negociaciones, por lo que el sábado se firmó el convenio respectivo, conjurando de esta manera el emplazamiento que se mantenía. Destacó además la disponibilidad del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero por mejorar las condiciones salariales de los trabajadores municipales.



Acusó que previo a la firma de las nuevas condiciones generales de trabajo, sus opositores emprendieron una “guerra sucia en su contra, desinformando a la base trabajadores en el sentido de que algunas prestaciones, como es el caso de la despensa y los uniformes desaparecían.



En ese tenor, explicó que contrario a esos señalamientos, en ningún momento fue tocada la cláusula de las despensas, aunque hubo un ofrecimiento, pero se puso de manifiesto que esa cláusula no estaba a discusión y que se mantenía como hasta ahora, y su entrega se haría en especie por un monto de 2 mil cien pesos.



En el caso de los uniformes tampoco se modifica dicha cláusula, pero se pactó la entrega de mil 350 pesos, porque muchos de los trabajadores al recibir en especie la camisa o pantalón, se dieron casos en que las tallas no eran las que ellos usaban, por lo que se acordó la entrega de este recurso para que puedan comprarse una playera blanca y la colocación del logo lo cubrirá el ayuntamiento, añadió.



Insistió que la negociación fue histórica, porque en esta ocasión se lograron dos nuevas cláusulas, en la cual el ayuntamiento otorgará un incentivo de 350 pesos como estímulo del día del padre y un incentivo a la salud de 500 pesos; además de un 20% de apoyo de transporte, 10% de servicio odontológico, 10% servicio de lentes, 15% de ayuda de agua 15%, 15% de ayuda para renta.



Finalmente, pidió a sus adversarios políticos un cese a la guerra sucia, porque con hechos se ven reflejados los logros que se tuvieron en la revisión salarial pasada y los invitó a un debate pero que se sea por la unidad por los trabajadores.



“Yo me reuniré con ellos por los trabajadores. Hay diferencias de ideas, pero si me convocan, me siento con ellos, por los trabajadores”, concluyó.