Sindicato de Ayuntamiento de Cerro Azul quiere su aumento; amenaza con huelga

Tras acusar “cerrazón” del alcalde Carlos Vicente Reyes Juárez en las negociaciones de prestaciones laborales, empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Cerro Azul emplazaron a huelga.



De no lograrse un acuerdo favorable a las peticiones, colocarán banderas rojinegras desde el primer minuto del día 21 de septiembre, con lo que paralizarán toda actividad administrativa.



La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio, Pilar Espinoza Moreno, agregó que pese a las pláticas y el emplazamiento a huelga, la parte patronal que representa el Alcalde no ha dado cabal respuesta al pliego petitorio.



Precisó que hasta ahora el Ayuntamiento no ha liberado el pago del incremento salarial denominado “5+5”, en tanto que no se otorga atención médica a la plantilla laboral y existen pendientes en pagos a familiares de trabajadores fallecidos, entre otras cuestiones sin resolver.



Espinoza Moreno confió que aún hay tiempo para que lleguen a un acuerdo entre Sindicato y Ayuntamiento, toda vez que la huelga afectaría principalmente a la ciudadanía, pues los servicios se verían interrumpidos por tiempo indefinido.