Sindicato de CMAS Xalapa emplaza a huelga al Ayuntamiento

Armando Contreras Solís, secretario de Trabajo del sindicato mayoritario de la Comisión Municipal de Agua Potable, informó que emplazaron a huelga al Ayuntamiento capitalino, con el cual prevén iniciar esta semana las mesas de diálogo sobre las peticiones que plantearon en documento.“El motivo por el que nos reunimos el día de hoy es informarle a la ciudadanía que el sindicato de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento emplazamos a CMAS a huelga por fijación y revisión de condiciones generales de trabajo”.Aseguró que buscan informar a la ciudadanía para que esta esté enterada del procedimiento de huelga, sin embargo, adelantó que los trabajadores del sindicato se comprometerían a seguir prestando el servicio las 24 horas del día los siete días a la semana.Contreras Solís recordó que dicho sindicato estaba dado de alta en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje pero a raíz de la Reforma Laboral a los organismos gremiales de los organismos públicos descentralizados los habrían enviado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), “entonces tenemos que fijar las condiciones allá; deja de llamarse contrato colectivo de trabajo (CCT) y allá en el TECA se llaman condiciones generales de trabajo (CGT); para revisarlas necesitamos primero fijarlas”.Comentó que este sindicato es el mayoritario al tener 700 trabajadores entre empleados de base y eventuales.“No hemos tenido incremento salarial. En este ejercicio no lo ha habido porque no hemos podido fijar las condiciones generales de trabajo. El paso número uno es fijarlas para posteriormente revisar. Estamos solicitando bases, incremento salarial, de vales de despensa. Todo eso de momento está en stand by porque lo primero que hay que hacer es fijar las condiciones”.El secretario refirió que estas solicitudes ya son del conocimiento tanto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), como del alcalde Ricardo Ahued.“Hasta ahorita solamente hemos tenido pláticas con los directivos de CMAS. No hemos tenido la oportunidad de sentarnos con el señor Alcalde. Esperamos que después del viernes, que nosotros le presentemos el emplazamiento, él nos indique cuándo sería el día en que nos podamos sentar a dialogar”.Este emplazamiento vencería el 25 de enero a las 15:00 horas, ante lo que Contreras Solís dijo esperar que no sea necesario llegar a ese día sin haber llegado a un acuerdo.“En caso de que llegáramos hasta allá tendríamos que iniciar nuestro procedimiento de huelga, pero el servicio del agua no se va a suspender, esa es la garantía que damos ahorita en representación del sindicato”, concluyó.